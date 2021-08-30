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США знали о террористической угрозе в аэропорту Кабула за сутки до взрывов

Politico: Пентагон был осведомлен о террористической угрозе в аэропорту Кабула
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Фото: Saifurahman Safi / Globallookpress.com

Власти США были осведомлены о высоком уровне террористической угрозы в международном аэропорту Кабула за сутки до взрывов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные секретных телефонных переговоров между командирами американских вооруженных сил.

По информации издания, за 24 часа до терактов около кабульского аэропорта глава Пентагона Ллойд Остин проинструктировал военнослужащих по подготовке к «событию с массой жертв». Таким образом, министр обороны США заранее знал о готовящихся атаках и информировал своих подчиненных о необходимости предпринять ряд защитных мер.

Указанные меры по предотвращению терактов включали закрытие ворот на входах в аэропорт, уведомление боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) о потенциальной угрозе, ограничение пешеходного и автомобильного движения в окрестностях и оповещение всех американских граждан в Кабуле об опасности посещения некоторых мест. Анонимный представитель американского Минобороны рассказал Politico, что военные США знали об угрозе и старались оставаться максимально бдительными.

26 августа около международного аэропорта столицы Афганистана произошло несколько взрывов. Первую атаку у отела Baron совершил террорист-смертник. В результате терактов погибло как минимум 200 человек, среди которых было 13 граждан США.

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