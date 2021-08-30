США заявили о гражданских жертвах ракетного удара в Кабуле

CNN: США признали, что жертвами ракетного удара в Кабуле стали также мирные жители

Власти США признали, что жертвами ракетного удара американских сил по автомобилю в Кабуле стали также мирные жители. Об этом сообщает CNN.

Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил, что американская сторона расследует обстоятельства взрыва. «Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие», — подчеркнул он. Офицер выразил сожаление из-за возможных погибших среди гражданского населения.

Ранее стало известно, что президента США Джо Байдена проинформировали о ракетной атаке около международного аэропорта Кабула. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, политику рассказали, что после обстрела работа в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается без перебоев.

29 августа сообщалось, что в столице Афганистана недалеко от аэропорта произошел мощный взрыв, его последствия попали на видео. В Пентагоне подтвердили ракетный удар и отметили, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников. Жертвами обстрела стали девять человек, которые были членами одной семьи. Среди них было шесть детей.