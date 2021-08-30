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Очевидец рассказал о гибели детей при ударе США по Кабулу

CNN сообщил о гибели девяти мирных граждан при ударе США по ИГ в Кабуле
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Фото: SamiullahAminy / Global Look Press

Во время ракетного удара США по позициям ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в России) в Кабуле погибли девять мирных граждан, среди которых есть шесть детей, сообщил CNN со ссылкой на родственника погибших.

Очевидец, один из близких умерших, сообщил имена всех скончавшихся гражданских лиц. Он отметил, что самым младшим было два и три года. «Это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — отметил мужчина. Афганец добавил, что приходится братом нескольким жертвам.

По данным Пентагона, удар нанесен по машине, в которой находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые ехали в аэропорт столицы Афганистана.

26 августа в воздушной гавани Кабула прогремели несколько взрывов, ответственность за которые взяла террористическая группировка ИГ. Погибли 13 американцев: 12 морских пехотинцев и медик. Всего в терактах погибли почти 200 человек. После этого президент США Джо Байден поручил отомстить организаторам взрывов.

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