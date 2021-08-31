Пентагон показал последнего покинувшего Кабул американского военного

Минобороны США показало последнего американского военного, покинувшего Афганистан. Кадр выложен в Twitter-аккаунте Пентагона.

На снимке, сделанном инфракрасной камерой, запечатлен генерал-лейтенант Крис Донахью, командующий 18-м воздушно-десантным корпусом. Он поднимается на борт C-17 ВВС США с штурмовой винтовкой в руке. После его посадки в самолет США официально завершили вывод своих войск из Исламской республики.

О том, что в Афганистане не осталось ни одного американского военнослужащего, в ночь на 31 августа сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи. По его словам, за весь срок кампании в Афганистане погибли 2461 американских военных и гражданских лиц. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения, добавил он. В свою очередь, представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что с уходом американских войск Афганистан обрел полную независимость.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.