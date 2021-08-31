В США пообещали работать с любой властью в Афганистане

Пентагон: США пообещали работать с любой властью в Афганистане для защиты своих граждан

США будут работать с любой властью в Афганистане, в том числе с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России), для защиты своих граждан и обеспечения им возможности покинуть страну. Об этом заявил представитель Пентагона, глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, передает

По его словам, Вашингтон имеет широкий спектр рычагов давления на новые власти в Кабуле. Американский генерал подчеркнул, что, без сомнений, США задействуют эти рычаги в полном объеме.

Ранее Маккензи заявил, что США завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана. В американском военном ведомстве резюмировали, что военные США покинули Исламскую республику. «С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил военачальник. Он добавил, что последним эвакуационным рейсом страну покинул исполняющий обязанности посла в Афганистане Росс Уилсон.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

