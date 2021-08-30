Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без России

Небензя: Россия воздержалась при голосовании в Совбезе ООН по резолюции по Афганистану

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил, почему Москва воздержалась при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции по Афганистану. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, авторы документа проигнорировали «принципиальные озабоченности» России. Дипломат отметил, что, несмотря на то, что резолюция был принята на фоне чудовищного теракта, ее составители категорически отказались упоминать в пассаже о борьбе с терроризмом «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). По его словам, в Москве видят в этом «нежелание признавать очевидное и стремление делить террористов на своих и чужих».

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30 августа Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, которая призывает движение «Талибан» (запрещено в России) обеспечить свободный и безопасный выезд для афганцев и иностранцев из Афганистана. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и Китай воздержались.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе сообщало, что Совет Безопасности ООН в настоящее время пока не рассматривает возможность ввести миротворцев в Афганистан.

26 августа в афганской столицы произошло как минимум шесть взрывов. В результате терактов погибло как минимум 200 человек, среди которых 13 граждан США. Первый теракт около входа в кабульский аэропорт совершил террорист-смертник. Ответственность за атаки взяла на себя ячейка «Вилаят Хорасан» — центральноазиатский филиал группировки «Исламское государство».