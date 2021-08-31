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Стало известно о тайной сделке США с талибами

CNN: талибы сопровождали граждан США к «секретным» воротам аэропорта для эвакуации
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Фото: TALIBAN HANDOUT / Reuters

Военные США заключили тайную сделку с «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России), которые эскортировали группы американских граждан к «секретным» воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает CNN.

Гражданам США сообщали о точках сбора в окрестностях аэропорта, где талибы проверяли документы и сопровождали их к пропускному пункту. Там эвакуируемых ждали американские военные.

«Американские военные в большинстве случаев могли отслеживать передвижение сограждан в сопровождении талибов», — сообщает телеканал. Операции сопровождения происходили по несколько раз в день, а точкой сбора часто служило здание министерства внутренних дел.

Ранее боевики «Талибана» призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны. Представитель талибов заявил, что посольствам других стран в Афганистане и их сотрудникам на данный момент ничего не угрожает. «Мы приветствуем страны, которые сохранили свои посольства в Кабуле, и призываем те государства, которые эвакуировали свои дипмиссии, вновь их открыть», — заключил он.

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