Названа главная сфера для сотрудничества США и «Талибана»

Борьбу с терроризмом назвали одной из главных сфер для сотрудничества США и талибов

Борьба с терроризмом и радикализмом может стать одной из главных сфер для потенциального сотрудничества США и боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил в беседе с NEWS.ru эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

По мнению Ибрагимова, талибы могут противостоять «Аль-Каиде» (запрещенная в России террористическая организация) и другим радикальным террористическим ячейкам на территории Афганистана совместно с Вашингтоном. Среди возможных союзников боевиков он также назвал Иран, Пакистан и Китай.

Эксперт подчеркнул, что террористы из других организаций считают боевиков «Талибана» предателями, так как представители движения не пригласили их в новое правительство. «У них могут быть радикальные меры, этого никто не оспаривает, но тем не менее они патриоты своей государственности, они не собираются подрывать свой народ изнутри, что делают "Аль-Каида" и другие террористические группировки», — отметил он.

Ибрагимов напомнил об удобном географическом расположении Афганистана для международной торговли. По его словам, в стране не исключено появление американского бизнеса, а также китайских экономических вложений.

Ранее боевики «Талибана» призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны. Представитель талибов заявил, что посольствам других стран в Афганистане и их сотрудникам на данный момент ничего не угрожает. «Мы приветствуем страны, которые сохранили свои посольства в Кабуле, и призываем те государства, которые эвакуировали свои дипмиссии, вновь их открыть», — заключил он.