США оценили перспективы признания «Талибана» законной властью в Афганистане

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс оценил перспективы возможного признания «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) законной властью в Афганистане. По его словам, американская сторона обсуждает этот вопрос со своими партнерами, передает РИА Новости.

Прайс отметил, что правительства отдельных западных стран не решают вопрос признания талибов и будущих контактов с ними в одиночку. «Мы находимся в постоянном и регулярном контакте по данной теме со своими партнерами и союзниками по всему миру», — добавил он.

Ранее стало известно, что талибы обратились к США с просьбой оставить своих дипломатов в Афганистане после вывода американских войск из страны. По словам Прайса, Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.