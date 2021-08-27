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Бывший министр обороны США предрек возвращение американских войск в Афганистан

Экс-глава Минобороны США не исключил возвращения американских войск в Афганистан
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Фото: Reuters

Войска США могут вернуться в Афганистан, чтобы противостоять террористическим угрозам, исходящим от «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) и ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ организация). Об этом заявил бывший министр обороны Соединенный Штатов Леон Панетта, пишет Daily Mail.

Панетта предрек возвращение американских военных в Афганистан на фоне произошедших взрывов у аэропорта Кабула, в результате которых погибли 13 военнослужащих вооруженных сил США. Он подчеркнул, что американской администрации во главе с президентом Джо Байденом необходимо решиться преследовать радикалов ИГ, совершивших теракт.

«Нам придется вернуться, чтобы остановить ИГ. Нам, вероятно, придется вернуться, когда "Талибан" снова предоставит убежище "Аль-Каиде" (запрещенная в Росси террористическая организация)», — заявил бывший министр. Панетта отметил, что Соединенные Штаты могут покинуть «поле битвы», но не могут оставить войну с терроризмом, который является угрозой национальной безопасности страны.

Ранее президент США Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки «Вилаят Хорасан», которая является частью ИГ и обвиняется в организации взрывов у аэропорта Кабула. Политик пообещал, что американские военные найдут и накажут тех, кто причастен к взрывам в столице Афганистана. По словам Байдена, США уже ищут способы добраться до них.

Взрывы произошли в четверг, 26 августа, в столице Афганистана. Первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, находившийся у входа в аэропорт. Второй взрыв произошел у водосточного канала неподалеку. Подорвалась машина, начиненная взрывчаткой. Затем произошли еще несколько взрывов. В результате терактов погибли не менее 100 человек. Жертвами стали по меньшей мере 90 афганцев.

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