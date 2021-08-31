Байден обвинил Трампа в необходимости вывести войска из Афганистана

Байден: мне пришлось вывести войска из Афганистана из-за соглашения Трампа с талибами

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника на посту Дональда Трампа в том, что ему пришлось вывести войска в Афганистане из-за договоренностей предыдущей администации США с Талибаном («террористическая организация, запрещена в России»). Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Байдена, к моменту его прихода к власти Талибан был с сильнейшей позиции с 2001 года, а администрация Трампа поставила его перед выбором покинуть страну или, не выходя оттуда, отправить туда еще десятки тысяч военных. По мнению Байдена, единственной альтернативой выводу американских войск была война.

За время военной кампании американский контингент потерял 2461 военного и гражданского лица. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.