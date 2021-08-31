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Байден объяснил интерес США в Афганистане

Байден: интерес США в Афганистане — не допустить его превращения в плацдарм террористов
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Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Джо Байден объяснил американский интерес в Афганистане желанием не допустить превращения страны в плацдарм террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, единственный интерес Вашингтона заключается в «предотвращении атак на американскую территорию и наших друзей». При этом он подчеркнул, что это «актуально и по сей день», и выразил уверенность в том, что эта задача была решена еще десять лет назад.

Ранее Байден объявил, что уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. По его словам, отказ продолжать войну в Афганистане связан с тем, что она больше не отвечала коренным интересам США.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. Представитель движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.

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