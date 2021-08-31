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Байден раскрыл причину отказа от войны в Афганистане

Джо Байден: я отказался от войны в Афганистане, она перестала отвечать интересам США
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carlos Barria TPX / Reuters

Президент США Джо Байден отказался продолжать войну в Афганистане, поскольку она больше не отвечала коренным интересам США. Он раскрыл причину отказа от войны во вторник, 31 августа, в телевизионном обращении в честь завершения вывода войск из Афганистана, его цитирует РИА Новости.

Он также заявил, что решение о выводе войск из Афганистана было «верным, мудрым и лучшим» для США.

«Реальный выбор состоял в том, чтобы уйти или увидеть эскалацию ситуации. Я не собирался продлевать бесконечную войну и откладывать вывод войск на неопределенный срок», — сказал он.

Также Байден ответил тем, кто хотел, «чтобы война в Афганистане продолжалась третий десяток лет», что национальные интересы США заключаются только в одном: чтобы Афганистан больше никогда не был «площадкой для атак против США». По мнению американского лидера, Вашингтон достиг своей цели там «еще десять лет назад».

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. За время военной кампании американский контингент потерял убитыми 2461 человека — военных и гражданских лиц.. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

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