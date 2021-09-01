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Жириновский предостерег Украину от повторения афганской трагедии из-за США

Жириновский оценил визит Зеленского в США фразой «будет валяться в ногах у Байдена»
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который приехал с визитом в США и «будет валяться в ногах у Байдена, чтобы выпросить оружие», следует помнить, чем закончилась «военная помощь» США Афганистану. Об этом в среду, 1 сентября, в своем Telegram-канале написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Все закончилось трагедией для Афганистана и страшным позором для Америки. Это же ждет и Украину, которая сама, добровольно отдаст метрополии все, (…) а в итоге останется разоренной», — отметил он.

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Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в США Зеленский рассказал про имеющиеся у Киева несколько вариантов привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Также 1 сентября стало известно, что президент США Джо Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским.

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