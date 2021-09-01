Байден решил не проводить совместную пресс-конференцию с Зеленским

Белый дом: Байден не будет проводить пресс-конференцию после встречи с Зеленским

Президент США Джо Байден встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в Белом доме, однако пресс-конференция по итогам встречи в расписании американского лидера не числится. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-слубе Белого дома.

Как известно из распространенного документа, президент США в ходе встречи обсудит с Зеленским «непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму», а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

В ходе визита украинский лидер встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхолм. Глава государства обсудил с ней «угрозы безопасности», с которыми, как полагает украинский президент, Киев и европейские страны могут столкнуться в случае реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

