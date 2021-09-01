США пообещали помочь интегрировать Украину в Евросоюз

США создадут на Украине энергетическую инфраструктуру, чтобы интегрировать Киев в Евросоюз

Власти США поспособстуют интеграции Украины в состав Евросоюза путем создания новой и модернизации уже имеющейся в стране энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Киева, опубликованном на сайте Министерства энергетики США.

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В документе готмечается, что ведомства двух стран планируют активизировать партнерство в сферах ядерной энергетики и использования возобновляемых источников энергии. При этом, Вашингтон намерен «поддерживать усилия Украины в дальнейшей интеграции с Евросоюзом, в том числе путем модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры».

Власти США и Украины планируют работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением ее энергетической безопасности и экспортного потенциала. Также предполагается, что стророны выйдут на взаимовыгодное сотрудничество в областях ядерной энергетики, солнечной и ветроэнергетики, [применения] водорода, хранения энергии.

Сообщается, что это один из двух документов, которые, как сообщалось, были подписаны во время визита Зеленского в Вашингтон.

Также ранее стало известно, что европейские власти рассматривают Украину в качестве одного из ключевых энергетических партнеров в рамках перехода на «зеленую» энергетику. Киев должен стать одним из ключевых поставщиков водорода, который должен заменить привычные газ и уголь.