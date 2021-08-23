Украина и США обсудили угрозы от «Северного потока-2»

Министры энергетики Украины, США и ФРГ Герман Галущенко, Дженнифер Грэнхолм и Петер Альтмайер обсудили противодействие угрозам от российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Галущенко.

По его словам, в ходе переговоров стороны сделали акцент на важность сохранения транзита газа из России через Украину после 2024 года. Также министры сошлись во мнении, что нельзя допустить использование Россией газа в качестве энергетического оружия против Украины и стран Евроспейского союза (ЕС).

«Обсуждали вопрос устранения монополии "Газпрома" на рынке и целый ряд шагов, которые действительно можно сделать с точки зрения реальных гарантий для Украины относительно сохранения транзита», — отметил Галущенко. Кроме того, участники обсуждения коснулись темы реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декаборнизации и других зеленых технологий, которые страна может перенять из опыта ЕС.

22 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель призвал ЕС принять меры против ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Политик добавил, что Киев рассчитывает на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами.

Премьер-министр добавил, что «Северный поток-2» несет «прямую угрозу со стороны России геополитическому положению государств Европы». Меркель в ответ заявила, что после начала эксплуатации «Северного потока-2» Германия будет добиваться продолжения транзита газа через Украину.

20 августа президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. По данным главы государства, на тот момент оставалось проложить 15 километров труб по морю. Отвечая на вопросы журналистов, президент заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать.