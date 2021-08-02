В Раде заявили о зависимости Украины от электроэнергии из России

Член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил о зависимости Украины от электроэнергии из России. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Наш».

По его словам, зависимость произойдет из-за системного кризиса в сфере энергетики, а также из-за запасов, которые не пополняются якобы из-за снятия в 2019 году запрета на импорт российской электроэнергии.

Запасы угля у тепловых электростанций в стране составляют примерно 800 тысяч тонн, в то время как потребность в объемах —три миллиона тонн, считает Волынец.

«Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — заявил политик.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко (в настоящее время занимает должность главы «Нафтогаза») заявил, что, даже если Киев выступает против энергоконтрактов с Москвой и Минском, отрицать критическую зависимость от них он не может.