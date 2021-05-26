Украина запретила поставки электроэнергии из России и Белоруссии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Первый раз запрет на поставки ввели в апреле 2020 года. Однако с 1 января 2021 года из-за проблем с генерацией НКРЭКУ отменила норму, наделявшую ее правом аннулировать аукционы по закупкам энергии. Такое решение позволило трейдерам вернуться к поставкам из соседних государств. Из Белоруссии импорт возобновился 3 января, а из России — с 1 февраля.

Позже исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко (в настоящее время занимает должность главы «Нафтогаза») заявил, что, даже если Киев выступает против энергоконтрактов с Москвой и Минском, отрицать критическую зависимость от них он не может.

Он также заявил, что для отказа от электроэнергии из России Украина должна отремонтировать инфраструктуру на тепловых блоках и атомных станциях. Чтобы это сделать, требуются системные законодательные решения, добавил он. Витренко также отметил, что необходимо отсоединить Украину от энергосистемы России и Белоруссии, а затем присоединить ее к европейской системе.