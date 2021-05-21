Украина вернет запрет на покупку электроэнергии в России

Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на следующей неделе, 26 мая, может вернуть запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Остановить закупку чиновники собираются до 1 октября 2021 года, то есть на четыре месяца. Поводом для этого стало обращение министра энергетики Украины Германа Галущенко.
В первый раз запрет ввели в апреле 2020 года, но с 1 января 2021-го из-за проблем с генерацией НКРЭКУ отменила норму, наделявшую ее правом аннулировать аукционы по закупкам энергии. Такое решение позволило трейдерам вернуться к поставкам из соседних государств. Из Белоруссии импорт возобновился 3 января, а из России — с 1 февраля.
Позднее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко (в настоящее время занимает должность главы «Нафтогаза») объяснил, что для отказа от импорта электроэнергии страна должна решить массу проблем.
В первую очередь надо отремонтировать инфраструктуру на тепловых блоках и атомных станциях, чтобы зимой большинство из них находилось в работоспособном состоянии. А далее, добавил он, Украину надо присоединять к европейской энергосистеме, тогда зависимость от России и Белоруссии исчезнет.
Также Витренко подчеркнул, что даже если Киев выступает против энергоконтрактов с Москвой и Минском, отрицать критическую зависимость он не может. Если бы не импорт, ряд регионов республики зимой ожидали бы веерные отключения.