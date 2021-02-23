Украина перечислила условия для отказа от электроэнергии из России

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV перечислил условия для отказа от электроэнергии из России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Витренко, первым делом страна должна отремонтировать соответствующую инфраструктуру на тепловых блоках и атомных станциях. «Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», — сказал исполняющий обязанности главы ведомства. Чтобы инфраструктура вновь начала функционировать, требуются системные законодательные решения, добавил он.

Витренко также отметил, что необходимо отсоединить Украину от энергосистемы России и Белоруссии, а затем присоединить ее к европейской системе. Он заявил, что «разговоры об этом были давно».

Украина возобновила закупки электричества в Белоруссии 3 января, в России — 1 февраля. Витренко отмечал, что покупка российской и белорусской электроэнергии в холодное время была неизбежной, в противном случае страну ждали бы веерные отключения. По его словам, Киев против таких закупок, но отрицать критическую зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии не может.