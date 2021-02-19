Украина резко снизила зависимость от России

В 2020 году Украина резко сократила экономическую зависимость от России. Импорт снизился сразу на 35 процентов, до 8,4 процента в общей структуре, а экспорт составил только 5,5 процента. Об этом в Facebook написал замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Чиновник назвал такой результат главной новостью экономической геополитики. Из всех стран СНГ импорт упал на 29 процентов, до 15,6 процента в общих поставках. Экспорт опустился до 12,1 процента.
Главным торговым партнером Украины остается Евросоюз, на который приходится 40,7 процента торгового оборота. За год поставки оттуда сократились на 6,2 процента, а экспорт — на 11,3 процента.
Китай благодаря почти двукратному росту (на 98 процентов) сумел опередить СНГ по доле торгового оборота — 14,9 процента. Импорт китайских товаров занимает 15,4 процента, а экспорт — 14,5 процента. Еще одним важным торговым партнером Украины остается Турция — доля 4,7 процента. Украинский экспорт в эту страну сократился, но все еще превышает импорт.
С 1 февраля Украина на фоне дефицита угля возобновила закупку электроэнергии в России. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал сделку неизбежной, поскольку республика по-прежнему находится в общей энергосистеме с Россией и Белоруссией. По его словам, чтобы избежать закупок, Украина должна подключиться к Европе. До этого замминистра энергетики Виталий Шубин указывал, что процесс займет порядка трех лет.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал способ возобновить экономическое сотрудничество с Украиной. По его мнению, России и Белоруссии необходимо перейти на плановую экономику, чтобы полностью удовлетворять свои нужды.