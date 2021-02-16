Украина назвала покупку электроэнергии в России неизбежной

Покупка российской и белорусской электроэнергии в холодное время была неизбежной, в противном случае страну ждали бы веерные отключения. Об этом на форуме «Украина 30» заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает ТАСС.

По его словам, Киев против таких закупок, но отрицать критическую зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии не может. Витренко заметил, что для решения проблемы следует отсоединиться от их энергосистемы и подключиться к европейской.

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Он подчеркнул, что на момент закупок электроэнергии на полную мощность работали все украинские атомные и газовые блоки, так что другого выхода обеспечить потребителей не было.

Украина возобновила закупки электричества в Белоруссии 3 января, в России — 1 февраля. На аномально холодную погоду наложился дефицит угля. Запасы топлива ТЭС оказались рекордно низкими за всю историю страны. Справиться только за счет белорусских поставок помешала недостаточная пропускная способность системы.

Ранее замминистра энергетики Виталий Шубин утверждал, что Украина в течение трех лет сможет подключиться к энергетической системе Европы, чтобы не зависеть от России.