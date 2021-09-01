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В Совфеде назвали провалом поездку Зеленского в США

Член Совета Федераций Алексей Пушков назвали провалом поездку Владимира Зеленского в США
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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Globallookpress.com

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал провалом поездку президента Украины Владимира Зеленского в США.

По мнению сенатора, на фоне заявления президента США Джо Байдена об Афганистане и «мировой медийной бури», вызванной «бегством» американцев от талибов, визит Зеленского совсем затерялся.

«По сути дела, Белому дому сейчас не до Украины. Там голова болит о другом. Все дежурные слова будут сказаны, но в имиджевом плане поездка Зеленского стала жертвой "афганского синдрома" в США и выглядит как провал. Третьестепенная страна чего-то вновь просит у Америки, у которой большие трудности и которой сейчас не до нее...» — написал он.

31 августа Зеленский с супругой Еленой прилетел в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом. Зеленский выразил уверенность в том, что впереди будет обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США.

Президент США Джо Байден обратился к нации во вторник, 31 августа, в связи с выводом войск США из Афганистана

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