Президент США Джо Байден обратился к нации в связи с выводом войск США из Афганистана. Он выступил с речью во вторник, 31 августа. Трансляция велась на YouTube-канале The Washington Post.
По словам американского лидера, уход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны.
Потери США
Также во время обращения Байден раскрыл число погибших военных и гражданских лиц США в Афганистане.
Кроме того, по словам американского президента, за время военной кампании еще более 20 тысяч граждан США получили ранения. Еще 13 американских военных погибли и 20 получили ранения при эвакуации из Афганистана. По словам Байдена, операция по выводу войск и эвакуации была «не миссией войны, это была миссия милосердия».
Однако в том, что США пришлось вывести войска из Афганистана, он обвинил своего предшественника на посту Дональда Трампа. По словам Байдена, вывод произошел из-за договоренностей предыдущей администрации США с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России).
Сплошные объяснения
Выступая в Белом доме, Байден объяснил американский интерес в Афганистане желанием не допустить превращения страны в «плацдарм террористов». Единственным интересом Вашингтона он назвал «предотвращение атак на американскую территорию» и дружественных стран, что «актуально и по сей день». По его мнению, такая задача была решена еще десять лет назад. При этом Байден отказался продолжать войну в Афганистане, так как она больше не отвечала коренным интересам США. По его словам, решение о выводе войск из Афганистана было «верным, мудрым и лучшим» для США.
Миссия США оказалась «успешной» благодаря «выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки», рассказал гражданам лидер Соединенных Штатов. Венным, как отметил Байден, пришлось на протяжении нескольких недель рисковать своей жизнью, вывозя из Афганистана американцев и граждан других стран.
Что дальше?
Несмотря на вывод войск, президент США пригрозил террористам действующей в Афганистане группировки «Исламское государство» — «Вилаят Хорасан» (запрещена в России) новыми ударами в качестве мести за гибель 13 американских военных и десятков местных жителей в результате взрыва в Кабуле на прошлой неделе.
Он отметил, что как главнокомандующий вооруженных сил США он считает, что лучший способ обеспечить безопасность безопасность страны — это беспощадная прицельная высокоточная стратегия. Кроме того, из обращения стало известно, что у американских властей есть рычаги воздействия на движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), чтобы заставить его выполнять свои обязательства. Байден объяснил, что речь идет об обещании талибов разрешить безопасно покинуть Афганистан всем, кто этого захочет, в том числе тех, кто работал с американцами.
31 августа глава Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний восток, генерал Кеннет Маккензи заявил, что последний американский солдат покинул Афганистан.
30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.