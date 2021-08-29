В Совфеде заявили о полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТО

Член Совфеда Пушков: у Украины полностью отсутствуют шансы на вступление в Евросоюз и НАТО

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о полном отсутствии у Украины шансов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Он написал в своем Telegram-канале, что ему не раз говорили об этом французские политики.

Так сенатор прокомментировал разочарование Киева заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобится около 20 лет для вступления в ЕС.

«Между тем Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», — заявил Пушков.

По его мнению, президент Эстонии лишь выразила скептическое мнение об Украине, которое на деле «господствует» в странах ЕС. «Киеву, понятное дело, это не понравилось. Но новостью оценки и прогнозы Кальюлайд ни для кого в Европе не являются. В том числе и для самой Украины», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве разочарованы заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобится около 20 лет для вступления в Европейский союз (ЕС). По его словам, подобные заявления не соответствуют дружескому характеру отношений между двумя странами.

25 августа президент Эстонии заявила, что Украина не отвечает критериям членства в ЕС, для которого ей нужно выполнить «кучу условий». «Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — подчеркнула Кальюлайд, упомянув проблемы с судебной системой.