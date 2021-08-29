Россия
 
Последние новости
В России сообщили об оставленном американцами в Афганистане высокоточном оружии
Великобритания пригрозила санкциями талибам
Бывшая любовница Джона Кеннеди сравнила его с Харви Вайнштейном
Мать убила двоих детей и жила с их телами в одной квартире
Во Франции заявили о проблемах талибов в Афганистане из-за ИГ
Захарова ответила на вопрос о назначении Поклонской послом
Врач рассказал о частых осложнениях после COVID-19
Прохор Шаляпин сыграл свадьбу в США с 42-летней миллионершей
Пьяный россиянин избил администратора «Пятерочки» и попал на видео 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде заявили о полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТО

Член Совфеда Пушков: у Украины полностью отсутствуют шансы на вступление в Евросоюз и НАТО
Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о полном отсутствии у Украины шансов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Он написал в своем Telegram-канале, что ему не раз говорили об этом французские политики.

Так сенатор прокомментировал разочарование Киева заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобится около 20 лет для вступления в ЕС.

«Между тем Кальюлайд дала верную оценку перспективам вступления Украины в ЕС, равно как и уровню украинской коррупции. Об этом говорят почти во всех европейских столицах. О полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС, да и в НАТО, мне не раз говорили в Париже видные французские политики», — заявил Пушков.

По его мнению, президент Эстонии лишь выразила скептическое мнение об Украине, которое на деле «господствует» в странах ЕС. «Киеву, понятное дело, это не понравилось. Но новостью оценки и прогнозы Кальюлайд ни для кого в Европе не являются. В том числе и для самой Украины», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве разочарованы заявлением президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Украине понадобится около 20 лет для вступления в Европейский союз (ЕС). По его словам, подобные заявления не соответствуют дружескому характеру отношений между двумя странами.

25 августа президент Эстонии заявила, что Украина не отвечает критериям членства в ЕС, для которого ей нужно выполнить «кучу условий». «Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — подчеркнула Кальюлайд, упомянув проблемы с судебной системой.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде рассказали о скрывающихся в Германии «больших сюрпризах»
Пушков предрек Европе раскол «по ценностной оси координат»
Пушков вспомнил о стремлении СМИ ФРГ называть Калининград Königsberg в 90-х