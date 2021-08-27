Пушков вспомнил о стремлении СМИ ФРГ называть Калининград Königsberg в 90-х

Пушков вспомнил, как в его статье в немецком журнале Калининград перевели как Koenigsberg

Сенатор Алексей Пушков рассказал, как в его статье о внешней политике России, опубликованной в конце 90-х в немецком журнале «Internazionale Politik», Калининград перевели как Königsberg. Об этом случае политик вспомнил, комментируя в своем Telegram-канале появление в Германии плакатов с картой страны, где российский город указан в ее составе.

По словам Пушкова, увидев такой перевод, он немедленно связался с издателем и выразил свое резкое несогласие по этому поводу.

«Он долго убеждал меня, что это не более чем немецкая версия названия (как Моskau это Москва, а Мailand это Милан), потом нехотя согласился, что российский автор так не может назвать Калининград даже в немецком переводе текста, извинился, но опровержения в журнале не разместил», — рассказал сенатор.

Как сообщалось ранее, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.