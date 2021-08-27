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В Германии появились плакаты с Калининградской областью в ее составе

В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградской областью в составе страны
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Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе, пишет местная газета Nordkurier.

Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Сотрудники местных правоохранительных органов сообщили, что такие плакаты развесили по всей федеральной земле. При этом представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил о непричастности партии к инциденту. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана».

Выборы в немецкий бундестаг, по результатам которых сформируют новое правительство Германии, пройдут 26 сентября.

22 июля на сайте Олимпийских игр в разделе Olympics Cheer Zone появилась карта, на которой Украина была отделена от Крыма границей. Позднее линию убрали, а в Международном олимпийском комитете объяснили, что это произошло из-за ошибки провайдера.

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