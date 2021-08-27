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В Госдуме оценили плакаты с Калининградской областью в Германии

Туров — о плакатах с Калининградской областью в Германии: РФ не приемлет такие действия
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Артем Туров дал оценку плакатам политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе страны, которые неизвестные развесили в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает «Дума ТВ».

По его словам, Россия не приемлет такие действия со стороны Германии. Парламентарий напомнил, что установленные после Второй мировой войны государственные границы общеприняты всем мировым сообществом и не подлежат пересмотру.

Как сообщалось ранее, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Комментируя ситуацию, политический аналитик Александр Асафов заявил, что в Германии существует небольшое число маргинальных сообществ, которые уверены, что они живут в Германской империи XIX века, соблюдая законодательство тех лет. Они считают, что земли, переданные России и Польше, по-прежнему принадлежат их стране, в том числе Калининград.

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Предыстория: В Германии появились плакаты с Калининградской областью в ее составе
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