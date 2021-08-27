Политолог рассказал о стремлении немцев вернуть Калининград

В Германии существует небольшое число маргинальных сообществ, которые уверены, что они живут в Германской Империи XIX века, соблюдая законодательство тех лет. Они считают, что земли, переданные России и Польше, по-прежнему принадлежат их стране, в том числе, и Калининград. Об этом «Ленте.ру» рассказал политический аналитик Александр Асафов. Он также добавил, что расклеивание листовок с Калининградом в составе Германии может быть попыткой невротизировать общество перед выборами канцлера.

Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Предвыборные неврозы

Асафов заявил, что в германском обществе есть «интересное сообщество», которое якобы живет в прошлом. В частности, они считают Калининград частью своей страны.

«В германском обществе помимо различных групп, борющихся за права меньшинств, за новую этику, есть и довольно интересное сообщество, уверенное, что они живут в Германской Империи XIX века и соблюдают законодательство той эпохи, — рассказал аналитик. — Разумеется, в таком контексте они считают и Калининград частью своей страны. Но, конечно, территориальные претензии были всегда, больше переживаний сейчас идет о землях, перешедших Польше, хотя такие дискуссии тоже ведут, скорее, маргинальные сообщества».

Тем не менее расклеивание листовок, по мнению Асафова, никак не связано с идейными воззрениями немецких маргиналов. Он уверен, что это просто попытка невротизировать общество накануне выборов канцлера ФРГ.

«Люди и так встревожены тем, что действующий канцлер Ангела Меркель покинет пост "без улыбки". Не добавляет позитива и миграционный кризис, связанный с Афганистаном. И бесконечные тяжбы с американцами за "Северный поток-2" и его последствия для бизнеса», — объяснил политолог.

Асафов считает, что едва ли у расклеенных листовок есть какой-то глубокий подтекст и содержание, поскольку территориальную принадлежность Калининграда и области оспаривает крайне небольшое число людей. По мнению аналитика, их можно сравнить с российскими «свидетелями СССР», которые верят, что живут в Советском союзе и даже пользуются паспортами тех лет.

«В целом это политтехнологический ход, чтобы невротизировать людей еще по одной линии, а также усугубить антироссийские настроения. Часть мирового сообщества, в том числе Штаты, обеспокоена тем, что на фоне строительства "Северного потока-2" страна слишком сблизилась с Россией. К тому же есть предположения, что следующий канцлер Германии будет поддерживать с нашей страной еще более близкие контакты, чем Меркель», — резюмировал Асафов.

Выборы в немецкий бундестаг, по результатам которых сформируют новое правительство Германии, пройдут 26 сентября.