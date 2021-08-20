Путин заявил о росте торговли с Германией

Президент Владимир Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Германией вопреки спаду экономик обеих стран. Его слова приводит РИА Новости.

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«ФРГ для нас и второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода», — отметил Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, Берлин остается для Москвы одним из основных партнеров в Европе и в мире в целом. По мнению Путина, в этом есть немалая заслуга Меркель, занимающей пост канцлера с 2005 года.

Нынешний визит Меркель в Москву станет последним для нее в качестве главы правительства. Она не будет выдвигать свою кандидатуру на эту должность на предстоящих в сентябре парламентских выборах.

Ранее во время встречи с Меркель президент России заявил, что Германия является одним из основных партнеров для Москвы. По его словам, Берлин остается для России одним из главным компаньонов не только в Европе, но и в мире.