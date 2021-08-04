Оценена потребность Германии в российском газе

Политическое и экономическое давление на поставки российского газа продолжатся еще долго время, но спрос на этот энергоноситель лишь растет, и интересы немецкого бизнеса в конечном итоге превалируют. Так потребность Германии в российском газе оценил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».

Камкин не исключил, что тема «Северного потока-2» продолжит регулярно звучать в политическом дискурсе как внутри Германии — со стороны партии «Зеленых», так извне — со стороны стран, которые активно выступают против проекта.

Однако эксперт напомнил, что природный газ является ценным ресурсом для ряда отраслей, в том числе химической промышленности, которая сильно развита в Германии. «Поэтому нереально, чтобы в обозримом будущем германская и европейская экономика резко сократила свои потребности в природном газе», — отметил он.

Ранее парламентарии США, Великобритании, Ирландии, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Украины опубликовали совместное заявление с критикой «Северного потока-2». Авторы документа назвали проект геополитическим инструментом России, обвинив Москву в стремлении использовать газопровод для шантажа и оказания давления на Украину.