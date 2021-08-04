Мир
 
Последние новости
В ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19 в России
Покончивший с собой в стрелковом клубе мужчина оказался сыном советского артиста
Слуцкий прокомментировал отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в России
Литва решила строить забор на границе с Белоруссией в кредит
Белый дом прокомментировал призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию
В Екатеринбурге банда избивала и грабила знакомившихся с детьми мужчин
17 гостей свадьбы погибли на месте от удара молнии
Windows начала блокировать нежелательные приложения
Российский атомный крейсер потерял ход у берегов Дании
Новости партнеров
Прослушать новость

Оценена потребность Германии в российском газе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nord Stream 2

Политическое и экономическое давление на поставки российского газа продолжатся еще долго время, но спрос на этот энергоноситель лишь растет, и интересы немецкого бизнеса в конечном итоге превалируют. Так потребность Германии в российском газе оценил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с «Лентой.ру».

Камкин не исключил, что тема «Северного потока-2» продолжит регулярно звучать в политическом дискурсе как внутри Германии — со стороны партии «Зеленых», так извне — со стороны стран, которые активно выступают против проекта.

Однако эксперт напомнил, что природный газ является ценным ресурсом для ряда отраслей, в том числе химической промышленности, которая сильно развита в Германии. «Поэтому нереально, чтобы в обозримом будущем германская и европейская экономика резко сократила свои потребности в природном газе», — отметил он.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

Ранее парламентарии США, Великобритании, Ирландии, Эстонии, Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Украины опубликовали совместное заявление с критикой «Северного потока-2». Авторы документа назвали проект геополитическим инструментом России, обвинив Москву в стремлении использовать газопровод для шантажа и оказания давления на Украину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине назвали причины провала в борьбе с «Северным потоком-2»
В восьми странах выступили против строительства «Северного потока-2»
Названа стратегия Германии при проблемах c Россией по «Северному потоку-2»