Германии предсказали возрождение трехстороннего союза после ухода Меркель

Партии в Германии по итогам парламентских выборов, назначенных на 26 сентября, могут столкнуться с необходимостью сформировать трехстороннюю коалицию, чтобы обеспечить себе большинство в Бундестаге. Такое развитие событий в стране после ухода действующего канцлера Ангелы Меркель предсказало Politico.

Издание проанализировало несколько соцопросов, проводившихся среди немецких избирателей в августе. Как оказалось, за месяц до дня голосования три партии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90 / Зеленые» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Так, отдать свой голос за ХДС в этом месяце готовы 24 процента жителей страны, что на пять процентов меньше, чем в июле. «Зеленые», которым эксперты ранее отдавали бесспорное второе место на выборах, «застряли» на 18 процентах. В то же время социал-демократы смогли нарастить число поддерживающих их избирателей с 16 до 20 процентов в первую очередь благодаря популярности, которой пользуется среди населения их кандидат на пост канцлера Олаф Шольц.

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Если подобная расстановка сил сохранится до конца сентября, после выборов партиям впервые с ранних послевоенных лет придется задуматься о возрождении трехстороннего союза, отмечает Politico. Одним из возможных вариантов такой коалиции станет союз ХДС с «зелеными» и Свободной демократической партией (СвДП), которая может рассчитывать на 12 процентов голосов. В то же время, если ХДС не сможет показать на выборах достаточно убедительный результат, избирательная база «зеленых» скорее всего будет ждать от них объединения с идеологическими союзниками — социал-демократами и Левой партией Германии.

Еще один возможный вариант — коалиция «зеленых», СДПГ и СвДП. Кроме того, возможно формирование союза между ХДС, социал-демократами и свободными демократами. При этом, пишет Politico, создание каждой из подобных коалиций потребует долгого времени из-за существующих между партиями разногласий.

Как отмечает издание, результаты, которые демонстрируют партии на данный момент, говорят о том, что немецкие избиратели на этих выборах в первую очередь ориентируются на личности возглавляющих их политиков, а не на программы. Так, наибольшей поддержкой населения в настоящее время пользуется лидер СДПГ Шольц — как бывший мэр Гамбурга и действующий министр финансов страны он единственный из кандидатов имеет длительный и подтвержденный опыт работы на руководящей должности, считает Politico. При этом оплошности, допущенные в ходе предвыборной кампании лидерами ХДС и «зеленых» Армином Лашетом и Анналеной Бербок, способствовали снижению популярности их партий.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах.