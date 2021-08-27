В Кремле оценили плакаты с Калининградской областью в Германии

Песков о плакатах с Калининградом в ФРГ: Берлин не подвергает сомнению целостность России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку плакатам политических партий 1949 года с картой Германии с Калининградской областью в составе страны, которые неизвестные развесили в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, в Москве негативно относятся к подобным плакатам, однако понимают, что они не отражают официальной позиции ФРГ.

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная. Дело в том, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, и, разумеется, официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ», – заявил Песков.

Ранее на плакат отреагировали в Госдуме. По словам депутата Артема Турова, Россия не приемлет такие действия со стороны Германии. Парламентарий напомнил, что установленные после Второй мировой войны государственные границы общеприняты всем мировым сообществом и не подлежат пересмотру.

27 августа в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил о непричастности партии к инциденту. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана»