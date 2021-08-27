Россия
 
Последние новости
«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
Последний «Невский экспресс» отправился из Москвы в Петербург 
В английском городе произошел взрыв в промышленной зоне
Очевидец рассказал о взрыве у аэропорта Кабула
В России предсказали снижение цен на отели из-за штрафа для Booking
На Украине назвали три главных провала Зеленского
Стали известны самые популярные бренды 2021 года
Кабулу предрекли превращение в поле боя между ИГ и «Талибаном»
ВМС США отказались от модернизации Super Hornet
В Госдуме оценили предложение отменить МРОТ фразой «зачем нам этим заниматься?»
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле оценили плакаты с Калининградской областью в Германии

Песков о плакатах с Калининградом в ФРГ: Берлин не подвергает сомнению целостность России
Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Валерий Шарифулин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку плакатам политических партий 1949 года с картой Германии с Калининградской областью в составе страны, которые неизвестные развесили в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, в Москве негативно относятся к подобным плакатам, однако понимают, что они не отражают официальной позиции ФРГ.

«Мы видели сообщения СМИ, реакция у нас негативная, отрицательная. Дело в том, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, и, разумеется, официально Берлин не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ», – заявил Песков.

Ранее на плакат отреагировали в Госдуме. По словам депутата Артема Турова, Россия не приемлет такие действия со стороны Германии. Парламентарий напомнил, что установленные после Второй мировой войны государственные границы общеприняты всем мировым сообществом и не подлежат пересмотру.

27 августа в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил о непричастности партии к инциденту. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии появились плакаты с Калининградской областью в ее составе
Политолог рассказал о стремлении немцев вернуть Калининград
В Госдуме оценили плакаты с Калининградской областью в Германии