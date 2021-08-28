Пушков предрек Европе раскол «по ценностной оси координат»

Член Совета Федерации Алексей Пушков предрек возможный раскол «по ценностной оси координат» в отношениях между Западной и Восточной Европой из-за действий Брюсселя. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Выход Венгрии из ЕС в настоящее время не просматривается. Однако продвижение Брюсселем "новых ценностей" уже не только внесло серьезные сложности в отношения между Западной и Восточной Европой, но и содержит в себе потенциал для дальнейшего раскола по ценностной оси координат», — написал он.

Пушков отметил, что ценности — не вопрос текущей политики, отношения к Китаю или происходящему в Афганистане, «или даже к беженцам со Среднего Востока». По мнению сенатора, это вопрос глубинных ориентиров, базовых представлений о браке, семье и воспитании детей, а также о месте меньшинств в обществе.

«Речь идет о фронтальном столкновении двух моделей — традиционалистской и прогрессистской, примирение между которыми вряд ли возможно. Отсюда — острота разногласий по этой теме между Брюсселем и Будапештом», — заключил сенатор.

Ранее Пушков заявил, что «мир по-американски», установившийся после падения Берлинской стены и развала СССР, действительно закончился. Он отметил, что роковым для гегемонии США стало начало нового столетия, когда Россия после «периода унизительной зависимости» вернулась к суверенитету и самостоятельному курсу в мировой политике.