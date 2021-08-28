В Совфеде рассказали о скрывающихся в Германии «больших сюрпризах»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о появившихся в Германии плакатах политических партий с Калининградом в составе ФРГ. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от Германии, можно перевести как «Мы не забываем». Пушков отметил, что данная ситуация очень похожа на дело правых радикалов. При этом сенатор подчеркнул, что подобные настроения есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с выраженной политкорректностью, любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться и, скорее всего, скрываются «большие идейные и политические сюрпризы», добавил российский парламентарий.

«Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», — заявил сенатор.

Ранее Пушков рассказал, как в его статье о внешней политике России, опубликованной в конце 90-х в немецком журнале «Internazionale Politik», Калининград перевели как Königsberg. По словам сенатора, увидев такой перевод, он немедленно связался с издателем и выразил свое резкое несогласие по этому поводу.

27 августа в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил о непричастности партии к инциденту. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана»

