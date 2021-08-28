В Калининграде прокомментировали плакаты с регионом в составе Германии

Калининградские власти: надеемся, что плакаты с регионом в составе ФРГ — ошибка дизайнера

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков прокомментировал появившиеся в Германии плакаты политических партий с Калининградом в составе ФРГ. Об этом он рассказал РБК.

По словам Лыскова, хочется надеяться на то, что это была техническая ошибка дизайнера плаката, а не целенаправленная акция. Он подчеркнул, что насколько властям региона известно, у Германии нет никаких претензий к территориальной целостности России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал оценку плакатам политических партий 1949 года с картой Германии с Калининградской областью в составе страны, которые неизвестные развесили в Германии. По словам официального представителя Кремля, в Москве негативно относятся к подобным плакатам, однако понимают, что они не отражают официальной позиции ФРГ.

27 августа в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в составе. Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Представитель ХДС Ханнес Деттманн заявил о непричастности партии к инциденту. Он отметил, что подобная агитация «вводит в заблуждение и должна быть убрана»