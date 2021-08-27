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В Калининграде оценили плакаты с городом в составе Германии

Губернатор Алиханов о плакатах с Калининградом в составе ФРГ: такими вещами не надо играть
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Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал политическим силам Германии не играться с территориальной целостностью России. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

Так губернатор отреагировал на новость о плакатах немецких политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, которые развесели неизвестные в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Алиханов оценил такое поведение как «крайне недружественное» и понадеялся, что подобный жест — просто ошибка. Он отметил, что это могли сделать представители немецких правых партий, которые «вызывают тревогу в последнее время».

«Мы можем тоже карты всяких разных веков, тысячелетий вспоминать и брать, но мне кажется, что это никак позитивно не повлияет на наши взаимоотношения. Поэтому я бы советовал такими вещами не играться, особенно серьезным политическим силам, которые на что-то претендуют в Германии», — высказался губернатор.

Ранее на инцидент отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Москве негативно относятся к подобным плакатам, однако понимают, что они не отражают официальной позиции ФРГ.

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