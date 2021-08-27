Немцы связали плакаты 1949 года с желанием Германии вернуть Калининград

Читатели издания Nordkurier увидели в плакатах политических партий 1949 года, где изображена карта Германии с довоенными границами и Калининградской областью, желание немецких властей включить российский регион в состав своей страны. Соответствующие комментарии они написали в Twitter и Facebook.

Плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

«Интересно, означает ли этот плакат ностальгию или это пророчество о будущем?» — написала @GalinaZebrovska. Другие пользователи усмотрели в плакатах желание ФРГ стать частью Калининградской области. «Может быть, имеется в виду, что ФРГ станет частью Калининградской области?» — поинтересовался @Atlas20051.

Пользователи Facebook в свою очередь отметили, что такими плакатами ХДС пытается набрать очки перед предстоящими выборами в Германии. «Вы что, пытаетесь этими нафталиновыми плакатами вернуть себе избирателей? Возмутительно!» — пишет David Petereit.

«Супер-акция... Благодаря ей каждый, кто собирается голосовать за ХДС или СвДП, увидит, за что они когда-то выступали и в каком они упадке сейчас. Ставлю лайк!» — добавил Thomas Albrecht.

Комментируя ситуацию, политический аналитик Александр Асафов заявил, что в Германии существует небольшое число маргинальных сообществ, которые уверены, что они живут в Германской империи XIX века, соблюдая законодательство тех лет. Они считают, что земли, переданные России и Польше, по-прежнему принадлежат их стране, в том числе Калининград.