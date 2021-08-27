Россия
 
Последние новости
«Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы
В английском городе произошел взрыв в промышленной зоне
Очевидец рассказал о взрыве у аэропорта Кабула
В России предсказали снижение цен на отели из-за штрафа для Booking
На Украине назвали три главных провала Зеленского
Стали известны самые популярные бренды 2021 года
Кабулу предрекли превращение в поле боя между ИГ и «Талибаном»
Белоруссия создала коньяк для конкуренции с Hennessy
ВМС США отказались от модернизации Super Hornet
В Госдуме оценили предложение отменить МРОТ фразой «зачем нам этим заниматься?»
Новости партнеров
Прослушать новость

Плакаты с Калининградом в составе ФРГ назвали «отрыжкой холодной войны»

Депутат ГД Пятикоп назвал постеры с Калининградом в составе ФРГ «отрыжкой холодной войны»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Появление в Германии плакатов с картой страны, где российский Калининград указан в ее составе, — не первый подобный случай, до 1990 года на вокзалах ряда немецких городов появлялись таблички с надписью: «Поезд на Кенигсберг временно отменен». Об этом рассказал представляющий регион депутат Государственной думы Александр Пятикоп, сообщает в пятницу, 27 августа, Daily Storm.

«Я называю это отрыжкой холодной войны», — отметил он. Парламентарий предположил, что плакаты могли развесить представители реваншистских сил. Пятикоп считает, что подобные выпады снижают уровень международного доверия.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

«[На Потсдамской конференции в 1945 году] было принято политическое решение мировым сообществом о том, чтобы Восточная Пруссия перестала существовать. Две трети Восточной Пруссии перешло к Республике Польше, одна треть — к РСФСР», — напомнил он.

Депутат полагает, что ситуацию должен прокомментировать МИД России. При этом Пятикоп подчеркнул, что «эти выпады ни в коем случае нельзя расценивать как позицию немецкого народа».

Как сообщалось ранее, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме оценили плакаты с Калининградской областью в Германии
Политолог рассказал о стремлении немцев вернуть Калининград
В Германии появились плакаты с Калининградской областью в ее составе