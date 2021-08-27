Плакаты с Калининградом в составе ФРГ назвали «отрыжкой холодной войны»

Появление в Германии плакатов с картой страны, где российский Калининград указан в ее составе, — не первый подобный случай, до 1990 года на вокзалах ряда немецких городов появлялись таблички с надписью: «Поезд на Кенигсберг временно отменен». Об этом рассказал представляющий регион депутат Государственной думы Александр Пятикоп, сообщает в пятницу, 27 августа, Daily Storm.

«Я называю это отрыжкой холодной войны», — отметил он. Парламентарий предположил, что плакаты могли развесить представители реваншистских сил. Пятикоп считает, что подобные выпады снижают уровень международного доверия.

«[На Потсдамской конференции в 1945 году] было принято политическое решение мировым сообществом о том, чтобы Восточная Пруссия перестала существовать. Две трети Восточной Пруссии перешло к Республике Польше, одна треть — к РСФСР», — напомнил он.

Депутат полагает, что ситуацию должен прокомментировать МИД России. При этом Пятикоп подчеркнул, что «эти выпады ни в коем случае нельзя расценивать как позицию немецкого народа».

Как сообщалось ранее, плакаты 72-летней давности с агитацией за Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) выпустили в городе Тетеров. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши.