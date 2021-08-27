В России заявили об окончании «мира по-американски»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что «мир по-американски», установившийся после падения Берлинской стены и развала СССР, действительно закончился. Он этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор подчеркнул, что роковым гегемонии США стало начало нового столетия, когда Россия после «периода унизительной зависимости» вернулась к суверенитету и самостоятельному курсу в мировой политике. Китай же, превратившись в ведущую экономическую державу, долго готовился к борьбе за первые роли в мире и наконец перешел к активной фазе.

«В Ираке, Ливии, Сирии и, наконец, в Афганистане США ожидала серия политических неудач. Они не сумев перестроить Большой Ближний Восток под себя, что окончательно похоронило заявку США на глобальную гегемонию», — заключил Пушков.

Ранее Пушков оценил возможное сотрудничество Турции с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России). По его мнению, союз между талибами и Анкарой возможен, однако на данный момент «сигналы» есть только со стороны организации.

