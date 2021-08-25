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США обвинили в распространении наркотиков из Афганистана

Сенатор Климов: за 20 лет США в Афганистане поля опия выросли в сто раз
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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

За 20 лет нахождения американцев в Афганистане ситуация с наркотиками в стране только усугубилась. Об этом заявил в разговоре с «Национальной службой новостей» первый зампреда комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.

Парламентарий сравнил результаты деятельности американских и российских военных на территории Афганистана. Он обвинил политику США в росте производства и распространения наркотических веществ и уточнил, что «98 процентов героина по всему мира распространяется из Афганистана».

«Наша страна, когда там находилась, мы максимально вопросы решали и по обеспечению людей продовольствием, и по строительству там больниц, детских садов, школ и так далее. За 20 лет нахождения там американцев поля опия выросли раз в сто», — заметил Климов.

1 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась, активизировались силы «Талибана» (запрещено в России). 15 августа боевики объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана.

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