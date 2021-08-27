Глава МИД Украины оценил заявление Эстонии о 20 годах до членства страны в ЕС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать требованиям для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.
Кулеба подчеркнул, что ему крайне странно слышать такие слова от эстонского руководства. Он отметил, что подобные заявления не соответствуют дружескому характеру отношений между двумя странами. В Киеве разочарованы высказыванием Кальюлайд и считают его неуместным, особенно в контексте того, что недавно президент Эстонии была гостьей на Украине, где ее принимали наилучшим образом. Украинский министр также добавил, что Киев довел свою позицию до МИД Эстонии и посла страны на Украине.
Ранее президент Эстонии заявила, что Украина не отвечает критериям членства в ЕС, для которого ей нужно выполнить «кучу условий». «Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — подчеркнула Кальюлайд. Она, в частности, отметила, что у Украины имеются проблемы с судебной системой.