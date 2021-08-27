Глава МИД Украины оценил заявление Эстонии о 20 годах до членства страны в ЕС

Кулеба: заявление Эстонии о том, что Киеву понадобится 20 лет для членства в ЕС, неуместно

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву понадобится около 20 лет, чтобы соответствовать требованиям для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

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Кулеба подчеркнул, что ему крайне странно слышать такие слова от эстонского руководства. Он отметил, что подобные заявления не соответствуют дружескому характеру отношений между двумя странами. В Киеве разочарованы высказыванием Кальюлайд и считают его неуместным, особенно в контексте того, что недавно президент Эстонии была гостьей на Украине, где ее принимали наилучшим образом. Украинский министр также добавил, что Киев довел свою позицию до МИД Эстонии и посла страны на Украине.

Ранее президент Эстонии заявила, что Украина не отвечает критериям членства в ЕС, для которого ей нужно выполнить «кучу условий». «Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — подчеркнула Кальюлайд. Она, в частности, отметила, что у Украины имеются проблемы с судебной системой.