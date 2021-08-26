На Украине отреагировали на слова президента Эстонии о вступлении страны в ЕС

На Украине ответили на заявление президента Эстонии о сроках вступления страны в Евросоюз

Читатели украинского издания «Европейская правда» отреагировали в Facebook на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая оценила срок подготовки Украины ко вступлению в Европейский союз (ЕС) в 20 лет.

В частности, один из пользователей согласился с позицией эстонского лидера. «Она отступает от дипломатичности в пользу честности, и мне это нравится. Надо не радовать себя мыслями, что нас куда-то возьмут, а работать над этим», — отметил читатель Игорь Сидоренко.

Пользователь под ником Helg Hordus отметил, что схожей с мнением Кальюлайд позиции придерживаются и сами жители ЕС. «Живя долго за границей, слышишь от рядовых граждан Евросоюза: "Да Вам еще лет 10-15, пока вас, может быть, к нам возьмут". И, смотря на наших граждан, приезжающих на работы и погостить, видишь огромную разницу в культуре да и во всем между нашими земляками и гражданами ЕС», — объяснил он.

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Читательница издания «Украинская правда» Анастасия Клевчук заметила, что для вступления в Евросоюз Украине придется разобраться с рядом проблем, препятствующим курсу на евроинтеграцию. «Никто нас не возьмет ни в НАТО, ни в ЕС. Свободы слова нет, преследуются каналы и журналисты, власти народа не существует», — заявила она.

Некоторые комментаторы высказали мнение о том, что вступление в Евросоюз не является действительным приоритетом для жителей Украины. «А оно нам надо? Сколько можно мусолить тему ЕС? Для чего? Чтобы отвлекать нас от проблем и задач, которые не имеют ничего общего с этой деградировавшей бюрократической марксистской структурой? Зачем оно нам?» — задалась вопросом пользовательница Анна Магала.

Ранее президент Эстонии заявила, что Украина не отвечает критериям членства в ЕС, для которого ей нужно выполнить «кучу условий». «Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — подчеркнула Кальюлайд.