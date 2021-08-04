На Украине рассказали о принуждении со стороны Запада принять потерю Крыма

Принуждение со стороны Запада к выполнению Минских соглашений приведет Украину к тому, что ей придется принять потерю Крыма и появление автономий на востоке страны. Об этом бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Степан Гавриш рассказал в эфире украинского телеканала «Наш», сообщает портал «Политнавигатор».

По его словам, именно к таким последствиям Украину приведет реализация «формулы Штайнмайера» в контексте упомянутых договоренностей. Он также отметил, что никакие инициативы Украины по оказанию давления на Россию не принесли результата.

Гавриш заявил, что выйти из «унизительных» Минских соглашений республика может через возвращение к теме Будапештского меморандума. При этом он подчеркнул, что украинские власти «не должны спрашивать разрешения на это у Вашингтона и Берлина». «Мы можем сами это делать, и нам нужно это делать», — заключил он.

Ранее руководитель правящей фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал фатальной ошибкой подписание Будапештского меморандума и отказ украинских властей от ядерного статуса страны. Он с сожалением подчеркнул, что таким образом Украина лишилась возможности «шантажировать весь мир».

6 ноября 1994 года украинский парламент принял закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно ему, республика ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.