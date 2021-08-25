Президент Эстонии назвала важное условие для вступления Украины в НАТО

Кальюлайд: для вступления в НАТО Украина должна решить все свои территориальные конфликты

Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех своих оккупированных территорий в Крыму и Донбассе. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, комментируя перспективы интеграции Украины в североатлантический альянс и Европейский союз (ЕС).

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По ее словам, восстановление территориальной целостности является важным условием для членства в Североатлантическом альянсе. Эстонский лидер отметила, что республика полностью поддерживает получение Украиной плана членства в НАТО и ее полную интеграцию, однако пока не может сказать, когда эти планы осуществятся.

«Нужно сначала дождаться поворота истории», — подчеркнула Кальюлайд. Она добавила, что надеется на решение территориальных конфликтов на Украине политико-дипломатическим путем.

Кальюлайд находится с официальным визитом на Украине по случаю участия в саммите «Крымская платформа», который прошел в Киеве 23 августа. Участники саммита подписали итоговую декларацию, в которой утвердили готовность оказывать давление на Россию из-за ее «оккупационных» действий на полуострове. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в ЕС потребуется 20 лет.

В НАТО о возможном вступлении Украины говорят еще с 2008 года. Альянс регулярно обновляет список требований, обязательных к выполнению, однако конкретных сроков принятия страны в свои ряды пока не называет. В июле украинский президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина ждет нового сигнала о перспективе членства в НАТО в 2023 году.