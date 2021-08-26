Политобозреватель рассказал о перспективах Украины стать членом НАТО

Перспектива Украины стать членом НАТО исключена. Об этом политобозреватель Алексей Ильяшевич рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Он прокомментировал слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что для вступления в Североатлантический альянс Украине нужно решить все свои территориальные вопросы. По его словам, членство республики в НАТО является принципиальной «красной линией», за которую в международной политике не принято заходить.

«Это серьезно изменит характер отношений России и Запада, приведет к дальнейшей милитаризации Восточной Европы», — отметил эксперт. Он подчеркнул, что «Украине в ее нынешнем безобразном виде дорога в НАТО закрыта».

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Ранее Ильяшевич предположил, что «прагматичная» критика Керсти Кальюлайд в адрес Киева может быть следствием тренда на ослабление поддержки президента Украины Владимира Зеленского в международном сообществе.

25 августа президент Эстонии назвала восстановление территориальной целостности условием для вступления Украины в альянс. Она добавила, что Эстония поддерживает получение украинской стороной плана членства в НАТО, однако не решилась сказать, когда это произойдет.

Кальюлайд также заявила, что Украина не отвечает критериям членства в Европейском союзе. По ее мнению, для вступления в ЕС стране потребуется 20 лет, в течение которых украинским властям придется выполнить «кучу условий».