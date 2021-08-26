Политобозреватель объяснил критику Эстонии в адрес Украины

Слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, оценившей срок подготовки Украины ко вступлению в Европейский союз (ЕС) в 20 лет, оказались «весьма некомплиментарны» для украинских властей. Об этом политобозреватель Алексей Ильяшевич заявил в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что не видит каких-либо логичных объяснений неожиданно «прагматичной» критике эстонского лидера в адрес Киева. «Возможно, это что-то личное — Кальюлайд на Украине кто-то ненароком обидел, испортил ей настроение, вот она и решила включить "адекватный" режим. Не исключено», — объяснил эксперт.

Ильяшевич также предположил, что президент Эстонии могла уловить тренд на ослабление поддержки президента Украины Владимира Зеленского ведущими мировыми лидерами. При этом он вспомнил о том, что Кальюлайд, по данным источников издания Politico в Брюсселе, является одной из потенциальных претенденток на пост нового генерального секретаря НАТО.

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«Возможность побороться за кресло самого генсека Североатлантического альянса не может не льстить ей. Реально возможность членства Украины в НАТО не рассматривается. Претендуя на формальное руководство этим органом, Кальюлайд должна показать, что она правильно оценивает ситуацию», — заключил Ильяшевич.

Ранее президент Эстонии заявила в интервью, что Украина не отвечает критериям членства в Евросоюзе, для которого ей необходимо выполнить «кучу условий». «Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — подчеркнула Кальюлайд. Она также отметила, что украинским властям стоит задумываться о вступлении НАТО только после решения своих территориальных претензий к России.