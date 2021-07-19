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Среди претендентов на пост нового генсека НАТО оказались три женщины

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Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Среди претендентов на пост нового генерального секретаря Североатлантического альянса оказались три женщины из стран Восточной Европы. Об этом сообщает Politico.

О своем желании стать преемником нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга заявила бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, а также действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Ожидается, что нового генсека выберут и официально представят на саммите альянса в Мадриде в начале лета 2022 года.

По информации Politico, многие высокопоставленные политики и дипломаты утверждают, что НАТО стоит задуматься о назначении женщины на пост главы организации впервые за 72 года. При этом, учитывая рост противостояния альянса с Россией на международной арене, выбор кандидата из прибалтийской страны станет важным сигналом для Москвы.

Фаворитом из трех представленных кандидатов считается Грабар-Китарович. С 2011 по 2014 год она работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии. Бывший президент Хорватии также занимала должность посла страны в США, что обеспечивает ей более прочные контакты с Вашингтоном.

16 июня Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для дальнейшей стратегии действий НАТО. Генсек подчеркнул, что Североатлантический альянс стремится придерживаться двух основных направлений во взаимодействии с Москвой. «Мы должны быть сильными с точки зрения обороны, и в то же время нам нужен диалог с Россией», — отметил он.

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