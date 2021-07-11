Названа допущенная в НАТО из-за Крыма оплошность: провокации войск альянса во главе с США негативно сказываются на репутации стран-участников. Соответствующий материал обозревателя Доминика Сансоне (Dominick Sansone) появился в The National Interest.

В публикации отмечается, что агрессивная риторика США и их союзников по НАТО после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов западных стран. По мнению автора, такая позиция не находит поддержки у европейских и американских граждан.

«Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии», — пояснил автор, добавив, что ни один из участников НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов. По его мнению, это превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.

Сансоне предложил американским властям в качестве помощи Киеву посодействовать в проведении реформ, направленных на усиление украинской армии и борьбу с коррупцией.

10 июля на Украине закончились масштабные военные учения с участием НАТО Sea Breeze, которые прошли в Черном море и прибрежных районах. В них приняли участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляли страны НАТО. Во время маневров НАТО и Украина отработали уничтожение «квазиреспублики».

